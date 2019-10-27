Вакарчук дав Зеленському поради щодо спілкування з добровольцями

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук прокоментував фрагмент відеозвернення Президента Володимира Зеленського, який транслюється телеканалами і опублікований у інтернеті, з добровольцями в Золотому Луганської області, заявивши, що будь-які слова, сказані нешанобливо, особливо офіційними особами - не приведуть до миру.

Про це Вакарчук написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні головне слово, яке потрібно сказати нашим добровольцям - "Спасибі!". А будь-які слова, сказані нешанобливо, особливо офіційними особами - не призведуть до миру. А призведуть до гніву. А гнів не знає слова "Ви". Гнів завжди на "ти". Пам'ятайте про це!", - написав Вакарчук.

За словами депутата, в 2014 році, коли армія перебувала в дуже складному стані, саме добровольці стояли в чергах у військкомати. Вакарчук підкреслив, що багато з них створили добровольчі батальйони, які часто були єдиною опорою України на важливих ділянках фронту.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський у Золотому (Луганська область), де досягнута домовленість про розведення сил і засобів, але поки що не було дотримано умова 7-денного режиму тиші", влаштував перепалку з добровольцями щодо протестів проти "формули Штайнмайера" і відведення зброї.

Тим часом штаб ООС заявив, що добровольці, з якими зустрівся Зеленський, в Золотому нелегально, а соцмережі вибухнули обуренням на хамство Зеленського добровольцям.