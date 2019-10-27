В центре Украины температура поднимется до +18: прогноз погоды на завтра

28 октября в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +11…+13 градусов. В то время, как в период с 28 по 29 октября в Украине ожидается улучшение синоптической ситуации.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +8…+14 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +4…+9 градусов, днем +6…+11 градусов.

В Моршине без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +9…+14 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +11…+18 градусов.

Как сообщали Українські Новини, бабье лето, которое пришло в Украину и продержалось почти весь октябрь, побило четыре температурных рекорда за месяц. Однако окончание второго месяца осени ожидается уже по-осеннему прохладным. А в первых числах ноября и вовсе ожидаются морозы и снегопады.

Тем временем из-за скандала о загрязненном воздухе в Украине проведут независимые измерения.