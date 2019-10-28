День студента, карнавал "диких" скидок и начало Евромайдана: какие праздники отметим в ноябре

Ноябрь в Украине будет капризный в плане погоды, но богат на знаменательные даты. Хотя государственных выходных в последний день осени не предусмотрено, поводов для праздника будет немало, особенно учитывая приближение новогодних праздников. Українські Новини расскажут, какие события и сколько выходных ждет украинцев в следующем месяце.

С 30 календарных дней в ноябре 21 будет рабочим, а девять - выходные. Среди государственных, церковных, профессиональных праздников главными будут такие:

1 ноября

День вегана

День Европейского Союза

День всех святых у католиков

2 ноября

День мужчин

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

3 ноября

День инженерных, а также ракетных войск и артиллерии Украины

День работников социальной сферы

Димитриевская родительская суббота

4 ноября

День железнодорожника

День Казанской иконы Божьей Матери

6 ноября

День освобождения Киева

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

8 ноября

Международный день урбанизма

Международный день КВН

Праздник памяти святого великомученика Димитрия Солунского

9 ноября

День украинской письменности и языка

Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства

День книги рекордов Гиннеса

Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма

10 ноября

Всемирный день молодежи

Всемирный день науки

Международный день бухгалтерии

11 ноября

День независимости Польши

Всемирный день шоппинга

12 ноября

Всемирный день борьбы с пневмонией

13 ноября

Международный день слепых

Всемирный день доброты

14 ноября

День борьбы против диабета

Международный день логопеда

Всемирный день качества

16 ноября

День работников радио, телевидения и связи Украины

Международный день терпимости (толерантности)

Всемирный день пуговиц

17 ноября

Международный день студента

День работников сельского хозяйства Украины

Всемирный день памяти жертв ДТП

19 ноября

Всемирный день мужчин

День стеклопроизводителя

Всемирный день туалета

День работников гидрометеорологической службы Украины

20 ноября

Всемирный день ребенка

21 ноября

День достоинства и свободы

День десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины

Всемирный день приветствий

Всемирный день телевидения

Всемирный день рыболовства

Международный день отказа от курения

Международный день философии

Праздник архистратига Михаила

22 ноября

Черная пятница (Black Friday)

День без покупок

День сыновей

23 ноября

День памяти жертв голодомора

25 ноября

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

27 ноября

День основания Национальной Академии Наук Украины

День святого апостола Филиппа

28 ноября

День благодарения в США

Начало Рождественского поста

29 ноября

Всемирный день информации

День святого апостола и евангелиста Матфея;

30 ноября

день секса

День домашних животных

Международный день защиты информации

День Григория Чудотворца

Напомним, что ближайшие длинные выходные начнутся в Украине в декабре на катлическое Рождество, а в январе праздники порадуют украинцев еще большими выходными. Кстати, синоптики уже спрогнозировали, чего ждать от зимы 2019.