День студента, карнавал "диких" знижок і початок Євромайдану: які свята відзначимо у листопаді

Листопад Україні буде примхливий щодо погоди, але багатий на визначні дати. Хоча державних вихідних в останній день осені не передбачено, приводів для свята буде чимало, особливо з огляду на наближення новорічних свят. Українські Новини розкажуть, які події і скільки вихідних чекає українців в наступному місяці.

Із 30 календарних днів у листопаді 21 буде робочим, а дев’ять – вихідними. Серед державних, церковних, професійних свят найголовнішими будуть такі:

1 листопада

День вегана і День ЄС

Католики відзначають День всіх святих

2 листопада

День чоловіків

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

3 листопада

День інженерних, а також ракетних військ і артилерії військ України

Професійне свято відзначають працівники соціальної сфери

Димитрівська поминальна субота

4 листопада

День залізничника

День Казанської ікони Божої Матері

6 листопада

День визволення Києва

Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів

Свято ікони Божої Матері «Усіх скорботних Радість»

8 листопада

Міжнародний день урбанізму

Міжнародний день КВК

Свято пам’яті святого великомученика Димитрія Солунського

9 листопада

День української писемності та мови

Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва

День книги рекордів Гіннеса

Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму

10 листопада

Всесвітній день молоді

Всесвітній день науки

Міжнародний день бухгалтерії

11 листопада

День незалежності Польщі

Всесвітній день шопінгу

12 листопада

Всесвітній день боротьби з пневмонією

13 листопада

Міжнародний день сліпих

Всесвітній день доброти

14 листопада

День боротьби проти діабету

Міжнародний день логопеда

Всесвітній день якості

16 листопада

День працівників радіо, телебачення та зв’язку України

Міжнародний день терпимості (толерантності)

Всесвітній день ґудзиків

17 листопада

Міжнародний день студента

День працівників сільського господарства України

Всесвітній день пам’яті жертв ДТП

19 листопада

Всесвітній день чоловіків

День скловиробника

Всесвітній день туалету

День працівників гідрометеорологічної служби України

20 листопада

Всесвітній день дитини

21 листопада

День гідності та свободи

День Десантно-штурмових військ Збройних сил України

Всесвітній день вітань

Всесвітній день телебачення

Всесвітній день рибальства

Міжнародний день відмови від паління

Міжнародний день філософії

Свято архістратига Михайла

22 листопада

Чорна п’ятниця (Black Friday)

День без покупок

День синів

23 листопада

День пам’яті жертв голодомору

25 листопада

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

27 листопада

День заснування Національної Академії Наук України

День святого апостола Пилипа

28 листопада

День подяки в США

Початок Різдвяного посту

29 листопада

Всесвітній день інформації

Святого апостола і євангеліста Матфея;

30 листопада

День сексу

День домашніх тварин

Міжнародний день захисту інформації

День Григорія Чудотворця

Нагадаємо, що найближчі довгі вихідні почнуться в Україні в грудні, а в січні свята потішать українців ще більшими вихідними. До речі, синоптики уже спрогнозували, чого чекати від зими 2019.