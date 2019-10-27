Добровольці заявили, що Зеленський дав вказівку "викинути" їх із Золотого

Добровольці, які спілкувалися з Президентом Володимиром Зеленським, який їм нахамив і заявив, що "він не лох", записали відеозвернення, в якому заявили, що Зеленський дав вказівку "викинути" їх із Золотого.

Відео було розміщено в Telegram-каналі "Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї".

"Сьогодні в Золоте приїхав Президент України Володимир Зеленський. Спочатку у нас був конструктивний діалог, але потім розмова щось не задалась. Зараз у нас є інформація, що за його вказівкою добровольців і учасників акції "Останній блокпост" будуть вибивати з Золотого, людей, які звільняли Маріуполь, Мар'їнку, Широкине та інші населені пункти України. Ми знаємо, що ми на своїй землі, що ми нікуди не підемо, а там, хай роблять, як знають", - йдеться у зверненні.

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Як повідомляли Українські Новини, в Золотому Луганської області Зеленський вступив у перепалку з добровольцями з приводу протестів проти "формули Штайнмайера" і відведення зброї.

Пізніше Зеленський прокоментував своє відвідування Золотого в Луганській області, заявивши, що розмова вийшла емоційною.

Тим часом штаб ООС заявив, що добровольці, які вступили в перепалку з Зеленським, перебувають в зоні проведення ООС зі зброєю нелегально.