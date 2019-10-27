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27 жовтня 2019, неділя, 09:49 79
Силові структури 2019-10-27T10:08:15+02:00
Українські Новини
Добровольці заявили, що Зеленський дав вказівку "викинути" їх із Золотого

Добровольці заявили, що Зеленський дав вказівку "викинути" їх із Золотого

ООС, Володимир Зеленський, війна на Донбасі, Золоте, Добровольці

Добровольці, які спілкувалися з Президентом Володимиром Зеленським, який їм нахамив і заявив, що "він не лох", записали відеозвернення, в якому заявили, що Зеленський дав вказівку "викинути" їх із Золотого.

Відео було розміщено в Telegram-каналі "Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї".

"Сьогодні в Золоте приїхав Президент України Володимир Зеленський. Спочатку у нас був конструктивний діалог, але потім розмова щось не задалась. Зараз у нас є інформація, що за його вказівкою добровольців і учасників акції "Останній блокпост" будуть вибивати з Золотого, людей,  які звільняли Маріуполь, Мар'їнку, Широкине та інші населені пункти України. Ми знаємо, що ми на своїй землі, що ми нікуди не підемо, а там, хай роблять, як знають", - йдеться у зверненні.

Як повідомляли Українські Новини, в Золотому Луганської області Зеленський вступив у перепалку з добровольцями з приводу протестів проти "формули Штайнмайера" і відведення зброї.

Пізніше Зеленський прокоментував своє відвідування Золотого в Луганській області, заявивши, що розмова вийшла емоційною.

Тим часом штаб ООС заявив, що добровольці, які вступили в перепалку з Зеленським, перебувають в зоні проведення ООС зі зброєю нелегально.

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