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26 жовтня 2019, субота, 19:40 13
Суспільство 2019-10-26T19:47:37+03:00
Українські Новини
Некомпетентність і байдужість: соцмережі вибухнули обуренням на хамство Зеленського добровольцям

Некомпетентність і байдужість: соцмережі вибухнули обуренням на хамство Зеленського добровольцям

Володимир Зеленський, Реакція соцмереж, Добровольці

Сьогодні, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідав ділянку розведення сил в Золотом і поспілкувався з добровольцями в досить емоційному тоні.

Президент розповів про свій поважний вік, статус та роботу, а також заявив, щоб добровольці склали зброю і наказав не ставити йому ультиматумів.

Після ж Зеленський заявив, що йому все одно, з ким буде майбутнє перемир'я заради повернення українських територій і припинення вбивств на Донбасі.

Це викликало просто вибух коментарів і постів в соцмережах. які як засуджують брутальну поведінку президента України, так і на його підтримку.

Як повідомляли Українські Новини, штаб ООС повідомляє, що добровольці, що вступили в перепалку з Зеленським, знаходяться в Золотому нелегально.

Раніше Зеленський зізнався в неефективної комунікації з товариством з роз'яснення громадянам "формули Штайнмайєра".

Зеленський вступив у перепалку з добровольцями на території розведення військ в Золотому Луганській області з приводу протестів проти "формули Штайнмайєра" і відвід зброї.

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