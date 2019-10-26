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26 октября 2019, суббота, 12:28 213
Общество 2019-10-26T12:42:08+03:00
Українські Новини
В Киеве начался "Конопляный марш свободы": онлайн-трансляция

В Киеве начался "Конопляный марш свободы": онлайн-трансляция

Марихуана, Легализация марихуаны, Легализация марихуаны в Украине

Сегодня, 26 октября, в Киеве в 12:00 начался "Конопляный марш свободы" за обеспечение доступа пациентов к медицинскому каннабису, легализацию которого президент Зеленский считает несвоевременной. Онлайн-трансляцию мероприятия проводит Громадське.

Сбор участников мероприятия состоялся в 12:00 возле здания Кабинета министров Украины. Участники отправятся в правительственный квартал.

Требованием организаторов марша является урегулирование законного доступа пациентов к медицинскому каннабису.

Отмечается, что часть участников нынешней акции высказывались за декриминализацию рекреационного каннабиса.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" намерена урегулировать госконтроль за медицинским каннабисом.

Ранее бывшая министр здравоохранения Уляна Супрун заявила, что министр внутренних дел Арсен Аваков заблокировал перенесение каннабиса, который хотели легализировать, из категории наркотиков, оборот которых запрещен, в категорию веществ, оборот которых ограничен. По ее словам, Минздрав дважды пытался внести изменения в указанное постановление, и дважды МВД блокировало принятие этого решения. Там объясняли, что для отнесения каннабиса в категорию наркотиков с ограниченным оборотом якобы необходимы изменения в Уголовный кодекс.

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