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25 октября 2019, пятница, 13:48 160
Силовые структуры 2019-10-25T13:58:56+03:00
Українські Новини
Экс-"начальника штаба дивизиона" "ДНР" задержали на границе с Россией

Экс-"начальника штаба дивизиона" "ДНР" задержали на границе с Россией

Задержание, Боевик, ДНР, Российский наемник, Боевик

Правоохранители задержали бывшего "начальника штаба дивизиона" так называемой "Донецкой народной республики" на границе с Россией.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Члена незаконных вооруженных формирований задержали в пункте пропуска "Меловое" на границе с Россией военнослужащие Луганского пограничного отряда", - сказано в нем.

49-летний уроженец Мариуполя окончил высшее артиллерийское училище в Коломенском. В 2014 году участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины на стороне так называемого "ополчения" в Славянске, а именно - осуществлял техническое обслуживание артиллерийского вооружения.

Впоследствии в составе "1-й Славянской механизированной бригады ДНР" участвовал в должности "старшего офицера батареи" в так называемой "обороне Снежного" против Вооруженных сил, осуществлял организацию системы огня, в том числе в боях в районе Саур-Могилы.

С 2015 до 2017 проходил службу в должности заместителя начальника отделения артиллерии "5-й механизированной бригады ДНР" в Макеевке и Докучаевске Донецкой области.

По словам мужчины установлено, что на территорию Украины он следовал, поскольку разочаровался в общественно-политической ситуации на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.

При осмотре его личных вещей, правоохранители обнаружили "удостоверение личности" министерства обороны ДНР, а также выписку из так называемого "приказа министерства обороны ДНР о присвоении ему воинского звания "капитан".

После проведения всех процессуальных действий мужчину было передано представителям Службы безопасности Украины для принятия дальнейшего правового решения.

Госпогранслужбы обнародовала видеозапись с показаниями задержанного, в ходе которого он называет себя бывшим "начальником штаба дивизиона" ДНР.

Как сообщали Українськi Новини, в Запорожье задержали боевика "ДНР", который участвовал в захвате Славянска.

Также полиция вызывает на допрос итальянца, воевавшего на Донбассе против Украины. Диверсанта задержали при попытке проникнуть в тыл украинских войск под Донецком.

Ранее сотрудники СБУ задержали боевика батальона "Патриот" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в Донецкой области.

 

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