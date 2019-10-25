Скандального Медяника подозревают в злоупотреблении влиянием

Специализированная антикоррупционная прокуратура квалифицирует резонансную переписку депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Вячеслава Медяника, в которой он обсуждал, как решить вопросы с прокурорами, как злоупотребление влиянием.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Дело открыли по статье 369-2 Уголовного кодекса", - сказал он.

По его словам, заявление о преступлении в прокуратуру подало общество с ограниченной ответственностью "Судебный репортер".

Как сообщали Українськi Новини, САП открыла дело о переписке Медяника. Правоохранители расследуют возможное вмешательство в работу прокуратуры депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Вячеславом Медяником.

В частности в переписке называлась фамилия замгенпрокурора Виктора Трепака. Позже "слуги народа" дали советы Медянику по защите от скандальных переписок, порекомендовав пользоваться кнопочным телефоном и играть в змейку.

Тем временем "слуг народа" хочет собрать руководство фракции для принятия "принципиальных решений".