Скандального Медяника подозревают в злоупотреблении влиянием

Специализированная антикоррупционная прокуратура квалифицирует резонансную переписку депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Вячеслава Медяника, в которой он обсуждал, как решить вопросы с прокурорами, как злоупотребление влиянием. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. "Дело открыли по статье 369-2 Уголовного кодекса", - сказал он. По его словам, заявление о преступлении в прокуратуру подало общество с ограниченной ответственностью "Судебный репортер". Как сообщали Українськi Новини, САП открыла дело о переписке Медяника. Правоохранители расследуют возможное вмешательство в работу прокуратуры депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Вячеславом Медяником. В частности в переписке называлась фамилия замгенпрокурора Виктора Трепака. Позже "слуги народа" дали советы Медянику по защите от скандальных переписок, порекомендовав пользоваться кнопочным телефоном и играть в змейку. Тем временем "слуг народа" хочет собрать руководство фракции для принятия "принципиальных решений".