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25 октября 2019, пятница, 12:11 753
Верховная Рада и партии 2019-10-25T12:43:19+03:00
Українські Новини
Скандального Медяника подозревают в злоупотреблении влиянием

Скандального Медяника подозревают в злоупотреблении влиянием

САП, Специализированная антикоррупционная прокуратура, злоупотребление властью, Вячеслав Медяник
Вячеслав Медяник на заседании парламента, фото: Изым Каумбаев/
Вячеслав Медяник на заседании парламента, фото: Изым Каумбаев/"Страна"

Специализированная антикоррупционная прокуратура квалифицирует резонансную переписку депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Вячеслава Медяника, в которой он обсуждал, как решить вопросы с прокурорами, как злоупотребление влиянием.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Дело открыли по статье 369-2 Уголовного кодекса", - сказал он.

По его словам, заявление о преступлении в прокуратуру подало общество с ограниченной ответственностью "Судебный репортер".

Как сообщали Українськi Новини, САП открыла дело о переписке Медяника. Правоохранители расследуют возможное вмешательство в работу прокуратуры депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Вячеславом Медяником.

В частности в переписке называлась фамилия замгенпрокурора Виктора Трепака. Позже "слуги народа" дали советы Медянику по защите от скандальных переписок, порекомендовав пользоваться кнопочным телефоном и играть в змейку.

Тем временем "слуг народа" хочет собрать руководство фракции для принятия "принципиальных решений".

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