Распродажа президентского имущества: Госуправление делами не готово подтвердить слова Зеленского

Государственное управление делами (ГУД) пока не составило список своего имущества к приватизации, не смотря на заверения Президента Владимира Зеленского в обратном.

Об этом говорится в ответе Госуправления делами на запрос Українських Новин.

10 октября на так называемом "пресс-марафоне" Зеленского спросили, почему вопреки его обещаниям в ходе предвыборной кампании распродать имущество ГУД, проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает увеличение расходов на Президента и его Офис.

Зеленский пообещал, что при принятии госбюджета увеличения финансирования Президента не будет, а касательно имущества Госуправления делами анонсировал три очереди приватизации.

"У нас будет проходить большая приватизация. Я вас уже могу пригласить в любой день прийти и увидеть презентацию передачи любого имущества ГУД, готового к приватизации... Подготовлен полностью список и реестр всех объектов, их состояния, прибыльности... Есть три очереди передачи объектов... Независимая группа занимается сейчас приватизацией ГУД. Мы будем первые, кто передаст список этих предприятий. Нам не надо управлять молочкой или спиртом, мы не хотим это делать", - сказал он.

Агентство запросило у Госуправления делами список объектов, включенных в три очереди приватизации, сроки и стоимость их реализации, а также список объектов, не включенных в перечень.

В ответ ГУД заявил, что для ответа на запрос о доступе к публичной информации она должна быть "предварительно зафиксирована любыми средствами и на любых носителях, и находиться в распоряжении субъектов властных полномочий".

"Рассмотрение указанных вопросов на сегодня продолжается, поэтому запрашиваемых вами документов у ГУД нет", - говорится в ответе.

Госуправление делами подчиняется Президенту и является специальным государственным органом по материально-техническому, социально-бытовому и другому обеспечению деятельности главы государства, Верховной Рады, Кабинета Министров, Совета национальной безопасности и обороны и других государственных органов.

На балансе ГУД находится 48 предприятий, организаций, учреждений, заведений (домов и комплексов отдыха, санаториев, отелей и т.д.).

Как сообщали Українські Новини, Зеленский не продаст резиденцию Президента, хоть и живет в квартире.

Ранее Зеленский собирался перенести Администрацию Президента в более современное здание, но впоследствии оказалось, что Офис Президента передумал переезжать.

До этого Зеленский обещал продать президентские самолеты "к чертовой матери" и летать на рейсовых, но позже пришлось объяснять, почему обещание не может быть выполнено и Зеленский не продает самолеты Президента.