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25 октября 2019, пятница, 11:45 745
Общество 2019-10-25T11:54:23+03:00
Українські Новини
Минздрав подтвердил случай дифтерии в Киеве

Минздрав подтвердил случай дифтерии в Киеве

Инфекция, Дифтерия, Инфекционные заболевания, вспышка дифтерии
Шприц. Фото:blogs.wsj.com
Шприц. Фото:blogs.wsj.com

Министерство здравоохранения зарегистрировало случай дифтерии, которая вспыхнула среди украинцев, в Киеве. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Подтвержден случай дифтерии у 9-летнего мальчика в Киеве. Ребенок не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больной ребенок госпитализирован. Диагноз "дифтерия" установлен 24 октября на основании бактериологических данных", - говорится в нем.

Согласно сообщению, ребенок контактировал с 45-ю людьми, из них - 36 детей, осмотр которых запланирован на 25 октября.

По месту жительства и учебы организуется дезинфекция.

Также в сообщении сказано, что страна обеспечена дозами вакцины от дифтерии в достаточном количестве во всех регионах.

Для взрослых предусмотрена ревакцинация каждые 10 лет с 16-летнего возраста.

Дети и взрослые для защиты от заболевания должны прививаться в соответствии с действующим календарем прививок.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство зравоохранения подтвердило вспышку дифтерии.

А по данным СМИ, сыворотки от дифтерии в Украине уже не хватает.

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