В Минздраве подтвердили вспышку дифтерии на Закарпатье, сыворотки от болезни нет

В Минздраве сообщили результаты лаборатрных исследований в связи с вспышкой дифтерии в Закарпатской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно озвученным данным, было проверено 123 человека, подтвержден один случай дифтерии, у восьми выявлен рост дифтерийной палочки без клинических признаков.

"Диагноз дифтерия у 23-летнего индийского студента Ужгородского медицинского университета подтвердился лабораторно", - говорится в сообщении.

Врачи, как отмечается, провели противоэпидемические мероприятия по выявлению возбудителя среди контактных лиц.

"Ни один из пациентов не требует введения сыворотки из-за легкого течения болезни", - сообщили в Минздраве.

Всего за 10 месяцев в Украине зарегистрировано два случая заболевания дифтерией.

Как сообщали Українські Новини, впервые за 10 лет на Закарпатье началась эпидемия дифтерии.

Ранее в Хмельницком дифтерией заболела девушка, пропустившая прививку в 16 лет.

Минздрав объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка.