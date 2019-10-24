В Минздраве подтвердили вспышку дифтерии на Закарпатье, сыворотки от болезни нет

В Минздраве сообщили результаты лаборатрных исследований в связи с вспышкой дифтерии в Закарпатской области, сообщает пресс-служба ведомства. Согласно озвученным данным, было проверено 123 человека, подтвержден один случай дифтерии, у восьми выявлен рост дифтерийной палочки без клинических признаков. "Диагноз дифтерия у 23-летнего индийского студента Ужгородского медицинского университета подтвердился лабораторно", - говорится в сообщении. Врачи, как отмечается, провели противоэпидемические мероприятия по выявлению возбудителя среди контактных лиц. "Ни один из пациентов не требует введения сыворотки из-за легкого течения болезни", - сообщили в Минздраве. Всего за 10 месяцев в Украине зарегистрировано два случая заболевания дифтерией. Как сообщали Українські Новини, впервые за 10 лет на Закарпатье началась эпидемия дифтерии. Ранее в Хмельницком дифтерией заболела девушка, пропустившая прививку в 16 лет. Минздрав объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка. В Запорожской области также зарегистрировали 2 случая дифтерии.