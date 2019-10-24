Сыворотки от дифтерии в Украине уже не хватает, - СМИ

В Киеве впервые за последние несколько лет зафиксировали случай заболеваемости на дифтерию. Болезнь подтвердили у 9-летнего ученика одного из лицеев столицы. При этом всех детей, контактировавших с больным, медики взяли под контроль.

Об этом сообщил экс-руководитель Главной санитарно-эпидемиологической службы Украины и глава общественной организации Институт общественного здоровья Святослав Протас, пишет "Страна".

"Причем врачи сразу не дали сигнал, у ребенка было порядка 500 контактов", - сказал Протас.

Советник министра здравоохранения и экс-главный инфекционист Украины Ольга Голубовская подтвердила информацию о первом случае дифтерии.

Отмечается, что родители некоторых детей сообщили врачам, что не делали прививок от дифтерии. При этом в медицинский картах учеников есть справки о вакцинации. То есть, по всей видимости, нужные справки о прививках попросту покупали.

Протас прогнозирует, что в Киеве может начаться эпидемия дифтерии. Причем, она рискует оказаться намного сложнее, чем эпидемия кори, которая только недавно пошла на спад.

"У дифтерии летальность - 90%", - пояснил Протас.

Ситуацию усугубляет тот факт, что в Украине не хватает сыворотки против дифтерии.

"Всего на страну - 200 доз. Тогда как на один случай нужно от 3 до 10 доз. Во время вспышки заболевания в 90-х годах использовали несколько тысяч доз. В Закарпатье, где тоже есть случаи заболевания, сыворотки уже не хватает, они ищут препарат по другим регионам", - сказал Протас.

По данным Минздрава, за 10 месяцев 2019 году в Украине зарегистрировано 2 случая заболевания дифтерией. По состоянию на 1 октября 2019 в Украине более 190 флаконов сыворотки от дифтерии, предоставленные в качестве гуманитарной помощи ВОЗ и распределены во все области.

По состоянию на 1 сентября 2019 в Украине было 1,79 млн доз вакцины АКДС, 178 тыс. доз АДС и 5,4 млн доз АДС-М.

Защититься от дифтерии и предупредить развитие опасных осложнений можно только с помощью вакцинации для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет).

Отмечается, что во время эпидемии дифтерии в Украине с 1991 до 1998-го года, вызванного низким охватом детей вакцинацией и отсутствием ревакцинации взрослых, дифтерией заболели около 20 000 человек 696 из них умерли.

Вакцинация от дифтерии предназначена не только детям, но и взрослым.

В Украине прививки от дифтерии детям можно сделать бесплатно цельноклеточным вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС, которая обеспечивает наилучшую защиту. Также имеется бесплатная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка АДС и вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, которую применяют для взрослых.

Как сообщали Українські Новини, на Закарпатье ранее также подтвердили вспышку дифтерии. Ранее Министерство здравоохранения объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка.