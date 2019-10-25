Дифтерия вспыхнула среди украинцев - симптомы, причины и методы лечения

Недавняя вспышка инфекционного заболевания на Закарпатье обеспокоила врачей и Министерство здравоохранения Украины призывает проводить вакцинацию детей и взрослых во избежание эпидемии, передает пресс-служба МОЗ.

Единственный способ защититься от дифтерии и предупредить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет).

"Как и любой лекарственный препарат, вакцины могут вызвать реакции, однако риск умереть от дифтерии намного выше, чем риск серьезной реакции на вакцину. Серьезные реакции на вакцины крайне редки. Побочные эффекты, такие как болезненные ощущения и припухлость в месте инъекции или небольшое повышение температуры, это обычное явление", - сообщает МОЗ.

Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, и даже с сывороткой остается риск смерти до 20%.

Инфекция передается воздушно-капельным путем. Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, разрушающий ткани дыхательной системы. Заболевание проявляется в виде ангины, когда в горле образуются пленки, которые могут затруднять дыхание и глотание. Токсин может вызвать:

- слабость;

- боль в горле;

- лихорадку;

- отек желез в шее.

Токсин также может попасть в кровь и поразить сердце, почки и нервную систему.

Осложнения от дифтерии могут включать:

- блокирование дыхательных путей;

- повреждения сердечной мышцы (миокардит);

- повреждения нерва (полиневропатия);

- легочную инфекцию (дыхательную недостаточность или пневмонию).

Как сообщали Українські Новини, Министерство зравоохранения подтвердило вспышку дифтерии. Также стало известно, что случай заболевания дифтерией диагностировали в Киеве.