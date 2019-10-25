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25 жовтня 2019, пʼятниця, 11:45 30
Суспільство 2019-10-25T11:56:30+03:00
Українські Новини
МОЗ підтвердив випадок дифтерії в Києві

МОЗ підтвердив випадок дифтерії в Києві

МОЗ, Інфекційні захворювання, Дифтерія, спалах дифтерії
Шприц. Фото:blogs.wsj.com
Шприц. Фото:blogs.wsj.com

Міністерство охорони здоров'я зареєструвало випадок дифтерії, яка спалахнула серед українців, в Києві. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Підтверджений випадок дифтерії у 9-річного хлопчика в Києві. Дитина не щеплена від хвороби через відмову батьків. Зараз хвора дитина госпіталізована. Діагноз "дифтерія" встановлено 24 жовтня на підставі бактеріологічних даних", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, дитина контактувала з 45-ма людьми, із них 36 дітей, огляд яких заплановано на 25 жовтня.

За місцем проживання та навчання організовується дезінфекція.

Також у повідомленні сказано, що країна забезпечена дозами вакцини від дифтерії в достатній кількості у всіх регіонах.

Для дорослих передбачена ревакцинація кожні 10 років з 16-річного віку.

Діти та дорослі для захисту від захворювання повинні робити щеплення у відповідності з діючим календарем щеплень.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я підтвердило спалах дифтерії.

А за даними ЗМІ, сироватки від дифтерії в Україні вже не вистачає.

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