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25 жовтня 2019, пʼятниця, 10:00 15
Судова влада 2019-10-25T12:26:51+03:00
Українські Новини
Обговорював, як вирішити питання з прокурорами: САП відкрила справу про листування Медяника

Обговорював, як вирішити питання з прокурорами: САП відкрила справу про листування Медяника

САП, Назар Холодницький, В'ячеслав Медяник
В'ячеслав Медяник. Фото: Изим Каумбаєв/Страна
В'ячеслав Медяник. Фото: Изим Каумбаєв/Страна

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом резонансного листування депутата Верховної Ради від "Слуги народу" В'ячеслава Медяника, якого втручання в роботу прокуратури перевірить ГПУ , в якій він обговорював, як вирішити питання з прокурорами.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" 24 жовтня повідомив спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький, передають Українські Новини.

"Щодо Медяника надійшла заява про злочин – виробництво таке зареєстровано", - сказав він.

Холодницький не уточнив, хто звернувся з такою заявою і за якою статтею порушено справу.

Як повідомляли Українські Новини, "слуги народу" дали поради Медянику захисту від скандальних листувань.

Тим часом Зеленський хоче, щоб Медяник і підозрювані у хабарництві депутати пройшли поліграф.

Раніше журналісти сфотографували листування члена комітету правоохоронної діяльності Медяника в телефоні, де політик вказував, що працював "в зв'язці" з генпрокуратурою і дізнавався про встановлення нових лобістів.

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