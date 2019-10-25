Обговорював, як вирішити питання з прокурорами: САП відкрила справу про листування Медяника

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом резонансного листування депутата Верховної Ради від "Слуги народу" В'ячеслава Медяника, якого втручання в роботу прокуратури перевірить ГПУ , в якій він обговорював, як вирішити питання з прокурорами.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" 24 жовтня повідомив спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький, передають Українські Новини.

"Щодо Медяника надійшла заява про злочин – виробництво таке зареєстровано", - сказав він.

Холодницький не уточнив, хто звернувся з такою заявою і за якою статтею порушено справу.

Як повідомляли Українські Новини, "слуги народу" дали поради Медянику захисту від скандальних листувань.

Тим часом Зеленський хоче, щоб Медяник і підозрювані у хабарництві депутати пройшли поліграф.

Раніше журналісти сфотографували листування члена комітету правоохоронної діяльності Медяника в телефоні, де політик вказував, що працював "в зв'язці" з генпрокуратурою і дізнавався про встановлення нових лобістів.