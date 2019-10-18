ГПУ проверит, вмешивался ли в работу прокуратуры депутат от "Слуги народа" Медяник

Генеральная прокуратура проверит возможное вмешательство в работу прокуратуры депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Вячеслава Медяника.

Об этом генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Я уже поручил провести проверку данного факта, выяснить, достаточно ли там данных для того, чтобы внести в Единый реестр досудебных расследований", - сказал он.

Рябошапка отметил, что замгенпрокурора Виктор Трепак, который фигурировал в переписке Медяника, не знает и никогда не общался с депутатом.

Как сообщали Українськi Новини, ранее журналисты сфотографировали переписку члена комитета по правоохранительной деятельности Медяника в телефоне, где политик указывал, что работал "в связке" с генпрокуратурой и узнавал об установке новых лоббистов. После этого председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заяивл, что правоохранители расследуют возможное вмешательство в работу прокуратуры депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Вячеславом Медяником.