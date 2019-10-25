НБУ ввів в обіг банкноту номіналом 1000 гривень

Після того, як на початку жовтня з обороту вивели дрібні монети номіналом 1, 2 і 5 копійок, 25 жовтня, Національний банк України має намір запустити в обіг банкноту номіналом 1000 гривень.

На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет мислителя і громадського діяча кінця XIX століття Володимира Вернадського.

На зворотному боці надруковано зображення будівлі Президії Національної академії наук України.

Основний колір банкноти - блакитний.

Останній раз Нацбанк ввів в обіг новий номінал 13 років тому, в 2006 році.

Це була банкнота номіналом 500 гривень.

(Новина доповнена подробицями)

Станом на 10:00 на сайті НБУ опублікована інформація, що банкнота в 1000 гривень введена в обіг.

Банкнота 1000 гривен. Фото: НБУ

"За розміром і кольором банкнота номіналом 1 000 гривень помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, це допоможе населенню легко визначати номінал. Нова банкнота поєднала в собі передові технології дизайну і захисту. За дизайном ця банкнота відповідає банкнотам новому модернізованому поколінню гривні - оновленим 20, 100 і 500 гривням", - зазначив голова НБУ Яків Смолій.

Як повідомляли Українські Новини, у рамках заходу, присвяченого 25-річчю Банкнотно-монетного двору України Національний банк (НБУ) показав процес виготовлення 1000-гривневої купюри.

Раніше в НБУ заявили, що випуск банкноти в 1 тисячу гривень не вплине на інфляцію.

Також стало відомо, що перша партія купюр в тисячу гривень буде об'ємом в 5 млн штук.