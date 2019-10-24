Защита обжаловала арест Гладковского

Защита обжаловала решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца и установил залог в размере 10,6 млн гривен для бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, который сдал з агранпаспорт .

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Гладковского, передают Українськi Новини.

Адвокат Олега Гладковского Руслан Волынец заявил, что подзащитный невиновен в инкриминируемых ему правонарушениях. Он также сказал, что правовых оснований для избранной судом меры пресечения нет.

При этом адвокат отметил, что решение суда, которым была избрана мера пресечения его подзащитному, не является решением о признании виновности. По словам адвоката, Гладковский считает дело ангажированным и преследующим медийный результат.

Как сообщали Українськi Новини, Гладковский не согласен с решением суда и продолжает голодать. Ранее Гладковскому вручили два подозрения. Также САП просит повысить залог Гладковскому до 100 млн гривен.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало в четверг бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука).