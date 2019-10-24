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24 октября 2019, четверг, 18:11 193
Силовые структуры 2019-10-24T18:13:00+03:00
Українські Новини
Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах: Сивохо призвал изменить контроль переселенцев

Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах: Сивохо призвал изменить контроль переселенцев

Пенсионеры, СНБО, ОРДЛО, Неподконтрольные территории, Сергей Сивохо
Сергей Сивохо. Фото: Сергей Сивохо/Facebook
Сергей Сивохо. Фото: Сергей Сивохо/Facebook

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса артист Сергей Сивохо призывает ввести ежегодный контроль пребывания переселенцев на контролируемой территории вместо двухмесячного после того, как рассказал, чем будет заниматься на посту советника секретаря СНБО.

Об этом Сивохо написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

На выездном заедании комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий советник предложил упростить систему контроля пребывания граждан в Украине.

"Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги", - написал он.

Также он отметил сложность прохождения контроля на границе с ОРДЛО детям с одним родителем.

Он написал, что на заседании также обсуждались проблемы работы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и Министерства социальной политики.

Как сообщали Українськi Новини, 21 октября Сивохо заявил о своем назначении советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Также Сивохо заявил, что Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, которые живут на временно неподконтрольной территории.

Тем временем Сивохо создает национальную платформу примирения и единства.

Больше новостей о: Пенсионеры СНБО ОРДЛО Неподконтрольные территории Сергей Сивохо

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