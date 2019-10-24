Пенсіонери не повинні стояти в чергах на блокпостах: Сивохо закликав змінити контроль переселенців

Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з питань реінтеграції і відновлення Донбасу артист Сергій Сивохо закликає ввести щорічний контроль перебування переселенців на контрольованій території замість двомісячного після того, як розповів, чим буде займатися на посаді радника секретаря РНБО

Про це Сивохо написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

На виїзному засіданні комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій радник запропонував спростити систему контролю перебування громадян в Україні.

"Пенсіонери не мають стояти в чергах на блокпостах раз на два місяці, щоб забрати свої гроші", - написав він.

Також він сказав про складність проходження контролю на кордоні з ОРДЛО дітям з одним з батьків. Він написав, що на засіданні також обговорювалися проблеми роботи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і Міністерства соціальної політики.

Як повідомляли Українські Новини, 21 жовтня Сивохо заявив про своє призначення радником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Також Сивохо заявив, що Україна повинна обов'язково виплачувати пенсії своїм громадянам, які живуть на тимчасово непідконтрольної території.

Тим часом Сивохо створює національну платформу примирення та єдності.