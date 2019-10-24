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24 октября 2019, четверг, 08:00 556
Политика 2019-10-24T08:00:02+03:00
Українські Новини
Сивохо создает национальную платформу примирения и единства

Сивохо создает национальную платформу примирения и единства

СНБО, Донбасс, деоккупация, реинтеграция Донбасса, Сергей Сивохо

Артист Сергей Сивохо, которого назначили советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса намерен создать национальную платформу примирения и единства.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Моя работа будет состоять из трех направлений: Практическая работа в полях, помощь людям. Начиная с восстановления жилья, КПВВ и многих других горячих вопросов. Организация согласованного процесса работы всех ветвей власти. И третье, главное, создание национальной платформы примирения и единства", - написал Сивохо.

Также он отметил, что все люди в его команде - уроженцы Донбасса.

"И о команде! Это мои люди, специалисты, которых я собирал очень долго и практически все они уроженцы Донбасса. Они знают для чего и как работать", - написал Сивохо.

Как сообщали Українські Новини, Сивохо считает, что Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, которые живут на временно неподконтрольной территории. Также Сивохо заявил, что имеет много планов относительно новой должности в СНБО.

Больше новостей о: СНБО Донбасс деоккупация реинтеграция Донбасса Сергей Сивохо

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