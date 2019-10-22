Сивохо рассказал, чем будет заниматься на посту советника секретаря СНБО

Креативный продюсер "Студии "Квартал 95" и бывший кандидат в депутаты Сергей Сивохо, который назначен советником секретаря СНБО, заявил, что на должности советника секретаря СНБО будет отвечать за гуманитарную политику в отношении Донбасса. Об этом он написал в Facebook.

"Понимаю, что болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать. Но наш вопрос, вопрос мирного Донбасса, с повестки не снят и будет решен! Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы с Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах", — написал Сивохо.

Он также прокомментировал резонанс в соцсетях после своего назначения.



"Предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом. Скоро вы все увидите, и тогда мы сможем конструктивно дискутировать", — добавил шоумен.



Как сообщали Українські Новини, Сивохо баллотировался в Раду от "Слуги народа" по мажоритарному округу №49 в Донецкой области.



Позже стало известно, что Сивохо проиграл на 49 округе мэру Дружковки.