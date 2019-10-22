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22 октября 2019, вторник, 13:01 441
Политика 2019-10-22T14:05:25+03:00
Українські Новини
Сивохо рассказал, чем будет заниматься на посту советника секретаря СНБО

Сивохо рассказал, чем будет заниматься на посту советника секретаря СНБО

СНБО, Донбасс, Советник, Сергей Сивохо, Гуманитарная политика
Сергей Сивохо. Фото: Facebook/ Сергей Сивохо
Сергей Сивохо. Фото: Facebook/ Сергей Сивохо

Креативный продюсер "Студии "Квартал 95" и бывший кандидат в депутаты Сергей Сивохо, который назначен советником секретаря СНБО, заявил, что на должности советника секретаря СНБО будет отвечать за гуманитарную политику в отношении Донбасса. Об этом он написал в Facebook.

"Понимаю, что болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать. Но наш вопрос, вопрос мирного Донбасса, с повестки не снят и будет решен! Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы с Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах", — написал Сивохо.

Он также прокомментировал резонанс в соцсетях после своего назначения.


"Предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом. Скоро вы все увидите, и тогда мы сможем конструктивно дискутировать", — добавил шоумен.

Как сообщали Українські Новини, Сивохо баллотировался в Раду от "Слуги народа" по мажоритарному округу №49 в Донецкой области. 

Позже стало известно, что Сивохо проиграл на 49 округе мэру Дружковки

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