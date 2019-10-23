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23 октября 2019, среда, 18:53 97
Силовые структуры 2019-10-23T19:01:44+03:00
Українські Новини
Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, которые живут на временно неподконтрольной терр

Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, которые живут на временно неподконтрольной территории, - Сивохо

СНБО, линия разграничения, реинтеграция Донбасса, Сергей Сивохо, Пенсии на Донбассе
Сергей Сивохо. Фото: facebook.com/sivokho
Сергей Сивохо. Фото: facebook.com/sivokho

Артист Сергей Сивохо, которого назначили советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, считает, что Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, которые живут на временно неподконтрольной территории.

Об этом Сивохо написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Выездное заседание Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в действии. Сегодня хорошенько досталось МинТОТу и Минсоцполитики. Было много вопросов. Прежде всего - это выплата пенсий. Хватит издевательств! Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги", - написал он.

Среди проблем, которые обсуждали на выездном заседании Сивохо также назвал дискриминацию и откровенное унижение переселенцев постоянными проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине.  По его словам, систему нужно упростить, продлить с 60 дней до 1 года.

Еще одной проблемой является контроль при пресечении границы, особенно детям с одним родителем.

Как сообщали Українські Новини, Сивохо заявил, что имеет много планов относительно новой должности в СНБО.

Тем временем кварталовец Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО.

 

Больше новостей о: СНБО линия разграничения реинтеграция Донбасса Сергей Сивохо Пенсии на Донбассе

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