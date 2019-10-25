НАБУ откроет дело против Кличко и его замов за возможную госизмену

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможной государственной измены мэром Киева Виталием Кличко и его двумя заместителями во время застройки столицы.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В суд поступила жалоба на НАБУ относительно бездействия по началу расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) , ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 191 (хищение госсредств), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и других преступлений Уголовного кодекса.

К сведению суда были предоставлены результаты рассмотрения заявлений относительно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.

18 октября суд рассмотрел жалобу и обязал НАБУ открыть дело по этим фактам.

Как сообщали Українськi Новини, здание в центре Киева, которое братья Кличко отобрали у киевлян, арестовали.

Госбюро расследований допросило Кличко, а ранее он просил Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.