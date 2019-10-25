подписаться на рассылку
24.7 25.1
27.35 27.95
˟
25 октября 2019, пятница, 08:00 52
Силовые структуры 2019-10-25T08:00:02+03:00
Українські Новини
НАБУ откроет дело против Кличко и его замов за возможную госизмену

НАБУ откроет дело против Кличко и его замов за возможную госизмену

Киев, Кличко, Мэр, Уголовное дело, Госизмена, НАБУ
Кличко на Шулявке. Фото: facebookVitaliy.Klychkо
Кличко на Шулявке. Фото: facebookVitaliy.Klychkо

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможной государственной измены мэром Киева Виталием Кличко и его двумя заместителями во время застройки столицы.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В суд поступила жалоба на НАБУ относительно бездействия по началу расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) , ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 191 (хищение госсредств), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и других преступлений Уголовного кодекса.

К сведению суда были предоставлены результаты рассмотрения заявлений относительно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.

18 октября суд рассмотрел жалобу и обязал НАБУ открыть дело по этим фактам.

Как сообщали Українськi Новини, здание в центре Киева, которое братья Кличко отобрали у киевлян, арестовали.

Госбюро расследований допросило Кличко, а ранее он просил Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.

 

Больше новостей о: Киев Кличко Мэр Уголовное дело Госизмена НАБУ

Архив
Новости
Владимир Бородянский. Фото: mediananny.com
Бородянский назвал Коломойского хамом за то, что тот обозвал его подонком 08:19
"Слуги народа" получили зарплаты "в конвертах" из "общака", - СМИ 08:19
Как получить субсидию через интернет и не стоять в очередях 08:02
НАБУ откроет дело против Кличко и его замов за возможную госизмену 08:00
В ФИФА обеспокоены невыплатой средств черниговской спортшколе за подготовку футболиста Ярмоленко 07:43 Документ
больше новостей
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Выходные в 2020: Кабмин определит, сколько рабочих и праздничных дней будет в 2020 году 10:37
Полиция эвакуировала 500 человек из-за сообщений о минировании ж/д-вокзала во Львове 10:05
Курс доллара и евро упал в обменниках 10:18
Депутат "Слуги народа" Шевченко рассказал на московском ТВ о российских войсках в "ЛДНР" 13:27
больше новостей
"Грузинские снайперы" Евромайдана дали показания в Генпрокуратуре Беларуси 19:30
Бойко назвал преступлением перед народом открытие рынка земли без референдума 16:27
Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, которые живут на временно неподконтрольной территории, - Сивохо 18:53
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Расследование дел Майдана остановлено, - Горбатюк 12:34
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok