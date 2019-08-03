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03 августа 2019, суббота, 10:18 63
Судебная власть 2019-08-03T10:34:42+03:00
Українські Новини
Здание в центре Киева, которое братья Кличко отобрали у киевлян, арестовали

Здание в центре Киева, которое братья Кличко отобрали у киевлян, арестовали

Скандальный дом в центре Киева. Скриншот видео.
Скандальный дом в центре Киева. Скриншот видео.

Печерский райсуд Киева принял решение арестовать нежилой дом в центре Киева, аукцион на приобретение которого выиграла компания Владимира Кличко для размещения склада и кухни собственного отеля. Соответствующее решение было принято 26 июля и обнародовано в реестре судебных решений. 

В нем, в частности, отмечается, что Государственное бюро расследований ведет дело о возможном завладении имуществом территориальной общины Киева. Речь идет о доме площадью 1419,3 кв.м, расположенном по адресу улица Богдана Хмельницкого, 34Б.

Производство открыли 23 июля по заявлению директора фирмы "Капитал". В заявлении говорилось, что к "завладению" причастны чиновники Киевской городской государственной администрации, народный депутат и должностные лица частного сектора. Следствие проверяет эту информацию. В решении суда указано, что сейчас спорный дом принадлежит общине Киева. Наложив арест, суд запретил его отчуждать.

Скандальный дом в центре Киева. Скриншот видео. Скандальный дом в центре Киева. Скриншот видео.

В начале июля Киевсовет выставил дом на Хмельницкого 34Б на торги. Участие в них приняли только две компании, и 30 июля победу одержало ООО "Вит-Плюс". При этом его конкурент во время аукциона ни разу не повысил свое предложение.

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований допросило Кличко по делу, связанному с земельными участками в Киеве.

Тем временем, Кабинет Министров на ближайшем заседании рассмотрит представление на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

Ранее Кличко разрешил построить серию девятиэтажек возле Кирилловской церкви британцу Визельману

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