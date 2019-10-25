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25 жовтня 2019, пʼятниця, 08:00 7
Силові структури 2019-10-25T08:47:45+03:00
Українські Новини
НАБУ відкриє справу проти Кличка та його заступників за можливу держзраду

НАБУ відкриє справу проти Кличка та його заступників за можливу держзраду

Кличко, НАБУ, Мер Києва, Київ, державна зрада, Розслідування
Кличко на Шулявці. Фото: facebookVitaliy.Klychkо
Кличко на Шулявці. Фото: facebookVitaliy.Klychkо

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливої державної зради мера Києва Віталія Кличка і його двох заступників під час забудови столиці.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В суд надійшла скарга на НАБУ щодо бездіяльності стосовно розслідування можливих правопорушень Кличка і його двох заступників за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) , ч. 2 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 191 (розкрадання держкоштів), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та інших злочинів Кримінального кодексу.

До відома суду були надані результати розгляду заяв щодо самовільного захоплення земельних ділянок, несанкціонованої забудови та самовільної реконструкції житлових та нежитлових споруд в Києві.

18 жовтня суд розглянув скаргу і зобов'язав НАБУ відкрити справу за цими фактами.

Як повідомляли Українські Новини, будівлю в центрі Києва, що брати Клички відібрали у киян, заарештували.

Держбюро розслідувань допитало Кличка, а раніше він просив Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом можливої пропозиції 20 млн доларів в якості хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.

 

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