НАБУ відкриє справу проти Кличка та його заступників за можливу держзраду

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливої державної зради мера Києва Віталія Кличка і його двох заступників під час забудови столиці.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В суд надійшла скарга на НАБУ щодо бездіяльності стосовно розслідування можливих правопорушень Кличка і його двох заступників за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) , ч. 2 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 191 (розкрадання держкоштів), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та інших злочинів Кримінального кодексу.

До відома суду були надані результати розгляду заяв щодо самовільного захоплення земельних ділянок, несанкціонованої забудови та самовільної реконструкції житлових та нежитлових споруд в Києві.

18 жовтня суд розглянув скаргу і зобов'язав НАБУ відкрити справу за цими фактами.

Як повідомляли Українські Новини, будівлю в центрі Києва, що брати Клички відібрали у киян, заарештували.

Держбюро розслідувань допитало Кличка, а раніше він просив Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом можливої пропозиції 20 млн доларів в якості хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.