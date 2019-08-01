Госбюро расследований допросило Кличко

Государственное бюро расследований допросило мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ГБР.

"Допросили. Лично приходил", - сказал он.

По его словам, допрос состоялся 31 июля.

Кличко допросили по делу, связанному с земельными участками в Киеве, в качестве свидетеля.

Как сообщали Українськi Новини, Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.

Ранее бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов заяивл, что Кличко могут принудительно доставить на допрос, который он дважды прогулял.

Кабинет Министров на ближайшем заседании рассмотрит представление на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

Тем временем Виталий Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра столицы и полетел в США для встречи с адвокатом Президента США Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка (1994-2001) Рудольфом Джулиани.