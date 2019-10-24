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24 октября 2019, четверг, 13:15 3392
Судебная власть 2019-10-24T13:17:53+03:00
Українські Новини
Суд назначил психологическую экспертизу Насалику

Суд назначил психологическую экспертизу Насалику

Экспертиза, полиграф, Игорь Насалик, Психологическая экспертиза
Игорь Насалик. Фото: focus.ua
Игорь Насалик. Фото: focus.ua

Высший антикоррупционный суд назначил психологическую экспертизу для бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, который не задекларировал 1,2 млн долларов долга, с использованием полиграфа.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

7 октября в суд поступило ходатайство адвоката Насалика Бойко с просьбой назначить в рамках дела в отношении экс-министра психологическую экспертизу с применением компьютерного полиграфа и эксперты должны установить, появляются ли у него в ходе психофизиологического исследования с использованием полиграфа психофизиологические реакции, свидетельствующие о получении им от другого лица денежные средства в размере 1 249 287,70 долларов в соответствии с договором займа от 10 июля 2014 года.

16 октября суд частично удовлетворил это ходатайство и назначил в рамках уголовного производства психологическую экспертизу с применением полиграфа.

Проведение экспертизы поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции.

Как сообщали Українськi Новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили расследование уголовного производства в отношении Насалика по подозрению в недекларировании 1,2 млн долларов, полученных в долг.

Ранее Насалик проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" на округе Ивано-Франковской области.

ГПУ поручила НАБУ расследовать недостоверное декларирование информации министром Игорем Насаликом.

Ранее суд отказался обязать НАБУ открыть уголовное производство против Насалика из-за возможной растраты госсредств.

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