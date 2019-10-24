"Слуга народа" Качура прошел тест на полиграфе и похвастался результатами

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что прошел тест на детекторе лжи.

Полиграф показал его непричастность к коррупции и теневым схемам, сообщил Качура в фейсбуке.

"Друзья, я прошел тест на детекторе лжи! Полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею. Официальные документы до конца дня опубликую", - написал он в среду вечером.

Качура вел прямую видеотрансляцию прохождения проверки в соцсети, а позже обнародовал результаты тестирования на полиграфе и результаты анализов.

И Дубинский под полиграфом рассказал, что не берет взятки за законопроекты.

Офис Президента настаивает на том, чтобы все депутаты партии в финансовом комитете Рады прошли детектор лжи.

Также в понедельник, 28 октября, депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" собирают в 18:30 в центре "Парковый" возле здания парламента. Руководство фракции намерено обсудить выступление Евгения Шевченко на российском телевидении, скандал с депутатом Медяником и ситуацию в комитете финансов.

Ранее "Слуга народа" хотела проверить своих депутатов на полиграфе из-за подозрений в коррупции.