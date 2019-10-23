Гривня на міжбанку впала після тривалого зміцнення

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 4 коп. у середу знизився на 14% до 25,00 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,80-24,85 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 24,94-24,97 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,99-25,02 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,81% з 27,72 UAH/USD до 25,00 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 жовтня, на 13,06 коп. до 24,8446 UAH/USD.

Тим часом Кабінет Міністрів затвердив середньорічний курс гривні на рівні 27 UAH/USD на 2020 рік.

А в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 22 жовтня на 3,67 коп. до 25,0212 UAH/USD, курс купівлі знизився на 1,37 коп. до 24,6994 UAH/USD.

Проте за прогнозами фінансових експертів, національна валюта буде продовжувати опускатися ще нижче психологічної позначки в 25 гривень за долар.