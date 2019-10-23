Порошенко в 2014 давил на НКРЭКУ для открытия импорта электроэнергии из России

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявляет о попытке бывшего Президента Петра Порошенко уволить его из Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для открытия импорта электрической энергии из России в 2014 году.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Осень 2014 года. Недавно произошла смена власти. "Немонополист" еще не купил Петра Инкогнито и тот проводил демонополизацию. "Немонополист" постоянно сидел в разных кабинетах, где требовал повышения тарифов, поскольку иначе не будет угля, а значит не будет и электроэнергии. Поскольку складов угля "немонополист" не обеспечил, то в конце осени эти угрозы реализовались - начались веерные отключения электроэнергии", - написал Герус.

Он сообщил, что после этого Порошенко принял решение закупать электроэнергию из России.

"Но не был бы Петр настоящим патриотом Петром, если бы и здесь не попытался украсть. Так появилась идея вставить в этот импорт кипрскую прокладку Perlisio, где бы оставалась основная маржа", - отметил Герус.

Также он добавил, что данный импорт не мог быть запущен без решения НКРЭКУ, членом которой на тот момент был Герус.

Комиссия должна была установить цену для украинского импортера.

"Мы легли костьми, что импорт с прокладкой не подпишем. Нам предложили написать заявления на увольнение, не помогло - мы их просто написали. Особые риски были на главе НКРЭКУ", - сообщил Герус.

Он отметил, что в это время в Киев вернулся бывший менеджер Липецкой фабрики Roshen Дмитрий Вовк, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов своей деятельности.

"Его и назначили главой НКРЭКУ 30 декабря 2014 года. На следующий день его первым решением было постановление об открытии импорта электроэнергии из России (прокладка Perlisio была сбита). Пошел импорт в размере 1 500 МВт (это в 10 раз больше, чем сейчас), который шел весь 2015 год", - подытожил Герус.

Как сообщали Українські Новини, ранее Герус сообщил, что российской электроэнергии в Украине только 1%.

Также экс-глава НКРЭКУ Вовк заявил, что импорт электроэнергии из России возвращает Украину в зависимость от Кремля.

Ранее Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России.