СБУ отказалась открыть дело о плате протестующим против "формулы Штайнмайера" по заявлению Арахамии

Служба безопасности Украины отказалась открывать уголовное производство по заявлению председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии о плате протестующим против "формулы Штайнмайера".

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Агентство обратилось в ведомство с просьбой предоставить информацию о реагировании на заявление Арахамии о фактах подкупа участников акции протеста.

"По состоянию на 22 октября по данным Единого реестра досудебных расследований следовательскими органами безопасности уголовные производства по указанным в Вашем письме обстоятельствам не регистрировались и не расследовались", - сказано в ответе.

12 октября Арахамия в интервью СМИ заявил, что "95% вышли на Майдан из идеологических соображений, но это не означает, что нет 5%, которые получают деньги".

Он добавил, что его знакомым участникам Антитеррористической операции якобы предлагали по 1 тыс. гривен за участие в митинге.

Также Арахамия сообщил, что 15 октября он передаст в СБУ заявление об известных ему фактах подкупа.

Как сообщали Українськi Новини, Арахамия уверен, что АТОшникам за участие в акции на Майдане предлагают по тысяче гривен.

Глава офиса Президента Андрей Богдан также отреагировал на вече на Майдане, опубликовав, сколько платят участникам.

В воскресенье, 6 октября, около 10 тысяч человек протестовали на Майдане Незалежности в Киеве против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".