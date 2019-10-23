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23 жовтня 2019, середа, 11:07 15
Силові структури 2019-10-23T13:45:03+03:00
Українські Новини
СБУ відмовилася відкрити справу про плату протестуючим проти "формули Штайнмайєра" за заявою Арахамії

СБУ відмовилася відкрити справу про плату протестуючим проти "формули Штайнмайєра" за заявою Арахамії

СБУ, Підкуп, формула Штайнмайєра
Давид Арахамія. Фото: Facebook/David Braun
Давид Арахамія. Фото: Facebook/David Braun

Служба безпеки України відмовилася відкривати кримінальне провадження за заявою голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамія про плату протестувальникам проти "формули Штайнмайєра".

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Агентство звернулося до відомства з проханням надати інформацію про реагування на заяву Арахамія про факти підкупу учасників акції протесту.

"Станом на 22 жовтня за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчих органами безпеки кримінальні провадження у зазначенi в Вашому листі обставин не реєструвалися і не розслідувалися", - сказано у відповіді.

12 жовтня Арахамія в інтерв'ю ЗМІ заявив, що "95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші".

Він додав, що його знайомим учасникам антитерористичної операції нібито пропонували по 1 тис. гривень за участь у мітингу.

Також Арахамія повідомив, що 15 жовтня він передасть до СБУ заяву про відомі йому факти підкупу.

Як повідомляли Українські Новини, Арахамія впевнений, що АТОшникам за участь в акції на Майдані пропонують по тисячі гривень.

Глава офісу Президента Андрій Богдан також відреагував на віче на Майдані, опублікувавши, скільки платять учасникам.

У неділю, 6 жовтня, близько 10 тисяч людей протестували на Майдані Незалежності у Києві проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра".

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