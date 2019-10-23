СБУ відмовилася відкрити справу про плату протестуючим проти "формули Штайнмайєра" за заявою Арахамії

Служба безпеки України відмовилася відкривати кримінальне провадження за заявою голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамія про плату протестувальникам проти "формули Штайнмайєра". Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин. Агентство звернулося до відомства з проханням надати інформацію про реагування на заяву Арахамія про факти підкупу учасників акції протесту. "Станом на 22 жовтня за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчих органами безпеки кримінальні провадження у зазначенi в Вашому листі обставин не реєструвалися і не розслідувалися", - сказано у відповіді. 12 жовтня Арахамія в інтерв'ю ЗМІ заявив, що "95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші". Він додав, що його знайомим учасникам антитерористичної операції нібито пропонували по 1 тис. гривень за участь у мітингу. Також Арахамія повідомив, що 15 жовтня він передасть до СБУ заяву про відомі йому факти підкупу. Як повідомляли Українські Новини, Арахамія впевнений, що АТОшникам за участь в акції на Майдані пропонують по тисячі гривень. Глава офісу Президента Андрій Богдан також відреагував на віче на Майдані, опублікувавши, скільки платять учасникам. У неділю, 6 жовтня, близько 10 тисяч людей протестували на Майдані Незалежності у Києві проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра".