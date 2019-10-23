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23 октября 2019, среда, 08:48 342
Силовые структуры 2019-10-23T08:58:27+03:00
Українські Новини
Боевики применили гранатометы, ПТРК и снайперов: ВСУ понесли потери на Донбассе

Боевики применили гранатометы, ПТРК и снайперов: ВСУ понесли потери на Донбассе

Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/

22 октября боевики 24 раза обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

Как сообщает штаб ООС, противник открывал огонь из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и использовал противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Зафиксирован огонь вражеских снайперов.

Обстрелы велись вблизи Павлополя, Новотроицкого, Новоселовки Второй, Водяного, Пищевика, Красногоровки, Марьинки, Золотого, Зайцевого и других населенных пунктов.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 12 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 20 октября. 19 октября боевики 15 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, один военнослужащий ранен. Ранее в обстрелах были задействованы запрещенные минометы, из-за которых погибло двое военнослужащих, а в Минске обсудили нарушение боевиками режима тишины в районе Золотого и Петровского.

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