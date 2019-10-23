Боевики применили гранатометы, ПТРК и снайперов: ВСУ понесли потери на Донбассе

22 октября боевики 24 раза обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения. Как сообщает штаб ООС, противник открывал огонь из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и использовал противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Зафиксирован огонь вражеских снайперов. Обстрелы велись вблизи Павлополя, Новотроицкого, Новоселовки Второй, Водяного, Пищевика, Красногоровки, Марьинки, Золотого, Зайцевого и других населенных пунктов. Как сообщали Українськi Новини, боевики 12 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 20 октября. 19 октября боевики 15 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, один военнослужащий ранен. Ранее в обстрелах были задействованы запрещенные минометы, из-за которых погибло двое военнослужащих, а в Минске обсудили нарушение боевиками режима тишины в районе Золотого и Петровского.