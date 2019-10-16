Боевики использовали запрещенные минометы: погибло двое военнослужащих

Боевики 26 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 15 октября, вследствие чего двое украинских военнослужащих погибли, четверо получили ранения, а один - боевое травмирование.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.

"15 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня... В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, четыре - получили ранения, а еще один - боевое травмирование", - сказано в нем.

Позиции Вооруженных сил обстреливались, в том числе из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, были обстреляны позиции ООС вблизи Марьинки, Авдеевки, Водяного, Новогнатовки, Павлополя, Новотроицкого, Пищевиков, Лебединского, Новолуганского, Луганского, Золотого и Майского.

Как сообщали Українські Новини, в День защитника боевики нарушили тишину и 24 раза обстреляли позиции сил ООС, вследствие чего один военный был ранен. Ранее боевики открыли огонь против украинских военных из минометов и гранатометов.