Бойовики застосували гранатомети, ПТРК і снайперів: ЗСУ зазнали втрат на Донбасі

22 жовтня бойовики 24 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, в результаті чого один військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення. Як повідомляє штаб ООС, п ротивник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та використовував протитанкові керовані ракети (ПТКР). Зафіксовано вогонь ворожих снайперів. Обстріли велись поблизу Павлополя, Новотроїцького, Новоселівки Другої, Водяного, Пищевика, Красногорівки, Мар’їнки, Золотого, Зайцевого та інших населених пунктів. Як повідомляли Українські Новини, бойовики 12 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 20 жовтня. 19 жовтня бойовики 15 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил, один поранений військовослужбовець. Раніше в обстрілі були задіяні заборонені міномети з-за яких загинуло двоє військовослужбовців, а в Мінську обговорили порушення бойовиками режиму тиші в районі Золотого і Петровського.