Гранатометный обстрел и вооруженный БМП: позиции украинских военных обстреляли боевики

Боевики 12 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 20 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.

Боевики в основном обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов у Водяного, Богдановки, Павлополя, Пищевика, Невельского, Песков, Авдеевки, Новомихайловки и Славного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 обстрела: в районе Золотого-4, Крымского и Орехового.

За минувшие сутки потерь среди военных в результате обстрелов нет. С начала текущих суток противники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщали Українськi Новини, 19 октября боевики 15 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, один военнослужащий ранен. Ранее в обстрелах были задействованы запрещенные минометы, из-за которых погибло двое военнослужащих, а в Минске обсудили нарушение боевиками режима тишины в районе Золотого и Петровского.