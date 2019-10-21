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21 октября 2019, понедельник, 09:20 442
Силовые структуры 2019-10-21T09:39:51+03:00
Українські Новини
Гранатометный обстрел и вооруженный БМП: позиции украинских военных обстреляли боевики

Гранатометный обстрел и вооруженный БМП: позиции украинских военных обстреляли боевики

Военные, Боевики, Донбасс, Ситуация в зоне ООС
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

Боевики 12 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 20 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.

Боевики в основном обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов у Водяного, Богдановки, Павлополя, Пищевика, Невельского, Песков, Авдеевки, Новомихайловки и Славного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 обстрела: в районе Золотого-4, Крымского и Орехового.

За минувшие сутки потерь среди военных в результате обстрелов нет. С начала текущих суток противники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщали Українськi Новини, 19 октября боевики 15 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, один военнослужащий ранен. Ранее в обстрелах были задействованы запрещенные минометы, из-за которых погибло двое военнослужащих, а в Минске обсудили нарушение боевиками режима тишины в районе Золотого и Петровского.

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