В Минске обсудили нарушение боевиками режима тишины в районе Золотого и Петровского

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила нарушение боевиками режима тишины в районе Золотого и Петровского.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице пресс-секретаря бывшего Президента (1994-2005), представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарьи Олифер в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nНа встрече ТКГ украинская сторона отметила, что вопреки "минским договоренностям" боевики нарушают режим тишины вдоль всей линии соприкосновения, в том числе и в районе Золотого и Петровского.\r\nУкраинская сторона отметила, что разведение войск вблизи этих населенных пунктов может произойти только при условии соблюдения 7 дневного режима тишины на этих участках.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОднако боевики не отводят от линии соприкосновения тяжелую артиллерию и размещают на передовой танки и минометы.\r\nОтдельно украинская сторона подчеркнула необходимость разоружения подконтрольных боевикам населенных пунктов Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово.\r\nТакже участники контактной группы подчеркнули, что боевики не пускают представителей специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) к неподконтрольным Украине участкам российско-украинской границы.\r\nКроме того, гуманитарная подгруппа ТКГ работает над освобождением удерживаемых лиц.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ подгруппе по социально-экономическим вопросам украинская сторона вновь ставила вопрос об отказе боевиков от рублевой зоны и о возвращении украинской государственной и частной собственности, а также восстановление уплаты налогов в украинский бюджет.\r\nКак сообщали Українськi Новини, боевики обстреляли участок разведения войск около Золотого второй раз за неделю.\r\nТем временем глава комитета нацбезопасности заявил, что население двух городов ООС поддерживает разведение войск. Также в Золотое отправлены дополнительные силы полиции.