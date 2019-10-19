Стреляли из минометов и гранатометов: боевики ранили воина ВСУ в субботу

В то время, как на Донбассе начался процесс разведения войск, боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС ) в субботу, один военнослужащий ранен. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

Боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 3 обстрела противником позиций сил ООС: в районе Авдеевки, Верхнеторецкого и Талаковки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 5 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды в районе Золотого-4, а также в районе Зайцево и Крымского.

С начала текущих суток в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Как сообщали Українськi Новини, 18 октября боевики 21 раз обстреляли позиции сил ООС, потери среди военных не зафиксированы.

Ранее в Золотое отправлены дополнительные силы полиции.

После того как Трехсторонняя контактная группа во вторник в Минске подписала "формулу Штайнмайера" на Донбассе начался процесс разведения войск. Ответы на основные вопросы относительно реализации этого процесса дали в Министерстве обороны Украины.