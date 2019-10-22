Коломойський порадив Порошенку "обережно висловлюватися" про "1+1" і пригрозив "розбором минулого"

Бізнесмен Ігор Коломойський, який назвав міністра Мілованова дебілом і засмутився, порадив колишньому президенту Петру Порошенку обережніше висловлюватися щодо телеканалу "1+1" і його самого. Про це Коломойський заявив коментарі УП.

Так, Коломойський заявив, що Порошенку варто "дуже обережно висловлюватися на адресу "1+1".

"Петру Олексійовичу потрібно дуже обережно висловлюватися на адресу "1+1" і бажано Коломойського, тому що ми з ним почнемо розбирати всі його героїчне минуле за 5 років..." - сказав Коломойський.

Також Коломойський заявив, що компанія "Енера Вінниця" - дочірнє підприємство Порошенка, і він має відношення до підвищення тарифів.

"В кінці 2014 року або десь на початку 2015 року відбувся конкурс з продажу 25% акцій "Вінницяобленерго", які ще тоді перебували у фонді держмайна, і коли одна з наших компаній брала участь (у конкурсі, - ред.) торгувалася, то Порошенко особисто мені обурювався, що "нафіга ти пішов на цей конкурс підняв мені ціну" тощо. Особисто зізнався, що це його акції. І що через те, що пішла якась компанія, пов'язана зі мною, він обурювався, тому що довелося зробити зайвих два-три кроки і більше заплатити. Був вкрай цим незадоволений, це вже в якості президента. Тому коли він каже, що не має до цього ніякого відношення... ця компанія ("Енера Вінниця", - ред.) - це 100 відсотків його дочірнє підприємство, яке належить "Вінницяобленерго" або тим же акціонерам, яким належить "Вінницяобленерго". І він має пряме відношення до підвищення тарифів", - зазначив він.

Крім того, Коломойський стверджує, що в 2013-2014 рр. колишній президент позичив Костянтину Григоришину 50 млн доларів. А натомість він взяв під заставу акції "Вінницяобленерго". Кошти Григоришин нібито отримав від Порошенка через офшори.

Коломойський зазначив, що Порошенку варто готуватися до цивільних судових процесів, які його очікують.

Як повідомляли Українські Новини, "Вечірній квартал" висміяв підпал будинку Гонтарєвої: Коломойський сказав "Браво!", а після слів Тимофія Мілованова про те, що номер "Кварталу 95" негативно впливає на інвестиційний клімат, назвав його дебілом.

Також Коломойський заявив, що "якщо Гонтарєва застрелиться або повіситься - це буде смішно".