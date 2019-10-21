Если Гонтарева застрелится или повесится - это будет смешно, - Коломойский

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что если экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева застрелится или повесится после номера студии "Квартал 95", в котором был высмеян поджег ее дома, - это будет смешно.

Об этом Коломойский сказал в интервью телеканалу "Настоящее время", передают Українськi Новини.

"Но что-то я не слышал, чтобы кто-то после такой травли застрелился или повесился. Если Гонтарева будет первой – это будет смешно. А если она сумасшедшая, ее надо в лечебницу определить, чтобы она себе чуть-чуть подлечила нервы и мозги. Она себя мессией считает, вы знаете? А она психически неуравновешенная и сумасшедшая дура", - сказал Коломойский.

По его словам, бывшая председатель Национального банка Валерия Гонтарева считает себя "мессией", а Украину - failed state, то есть недееспособным государством.

Бизнесмен не считает номер "Квартала 95" о сгоревшем доме Гонтаревой травлей экс-главы НБУ.

"Это просто шутка, песня, произведение в развлекательной телепередаче. Сатира и юмор", - отметил он.

Коломойский подчеркнул, что не сочувствует Гонтаревой.

"Вы хотели спросить меня, сочувствую ли я Гонтаревой? Я не сочувствую! Я сочувствую десяткам, а может и сотням тысяч людей, вкладчикам разных банков, которых она ограбила. И которые потеряли свои деньги из-за курса гривны, из-за уничтоженной банковской системы, которые стали нищими. А этой твари я не сочувствую. Она никакая не великая реформаторша, а великая разрушительница", - заявил олигарх.

Он уверен, что Гонтарева не будет выдана украинским правоохранителям для привлечения к уголовной ответственности.

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Как сообщали Українськi Новини, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает номер "95 квартала" с участием Национального академического хора им. Григория Веревки о поджоге дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой негативно влияющим на инвестиционный климат в Украине.

Министр отметил, что большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора и что она, будучи в должности главы Национального банка, сумела обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса валюты.

По словам Милованова, внешние наблюдатели считают, что Гонтарева находится под давлением бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского из-за решения по Приватбанку. И добавил, что нынешняя власть является независимой как от Коломойского, так и от других олигархов.

Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за участие хора им. Веревки в шутке "95 квартала" о поджоге ее дома.