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22 октября 2019, вторник, 16:14 115
Экономика 2019-10-22T16:50:47+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла в "ЛДНР" без учета задолженности за газ

"Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла в "ЛДНР" без учета задолженности за газ

Нефтегаз, Кабмин, ЛНР, ДНР, поставки газа
Газ Украина Фото: НефтеРынок
Газ Украина Фото: НефтеРынок

Кабинет Министров обязал Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины", которая увеличивает на 20% цены на газ с ноября, поставлять природный газ производителям тепла на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганских областей без учета в минимальном уровне расчета задолженности за потребленный газ.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина №875 от 12 октября, передают Українські Новини.

абмином установлено, что для выполнения спецобязательств, возложенных на субъектов рынка газа при определении необходимого уровня расчетов производителя теплоэнергии по заключенным с "Нефтегазом" договорам о поставках газа, не будет учитываться задолженность за потребленный газ, использованный подразделениями, которые расположены на неподконтрольной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в нем.

При этом Кабмин обязал Донецкую и Луганскую госадминистрации утвердить перечень предприятий теплоснабжения, которые осуществляют свою деятельность на территории подконтрольных и временно неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия по состоянию на 31 декабря 2014 года, а также утвердить объемы задолженности данных предприятий перед "Нефтегазом" за потребленный газ.

"Это позволит обеспечить поставки природного газа теплоснабжающим предприятиям, расположенным на территории Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, и будет способствовать устойчивому прохождению отопительного периода", - отметили в сообщении Кабмина.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на условиях ПСО на 3,4% до 4 493,64 гривен/тыс. куб. м на сентябрь.

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" повысила на октябрь цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 4,9-5,6% до 5 879–6 549,6 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС), в зависимости от условий потребления и оплаты, в то время как в сентябре цена на газ не менялась.

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