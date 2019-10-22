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22 жовтня 2019, вівторок, 10:24 24
Кабмін 2019-10-22T10:38:48+03:00
Українські Новини
Милованов відповів Коломойському - Я не приховую, що я дебіл

Милованов відповів Коломойському - Я не приховую, що я дебіл

Ігор Коломойський, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Тимофій Милованов, міністр
Тимофій Милованов. Фото: womo.ua
Тимофій Милованов. Фото: womo.ua

Міністр економіки Тимофій Милованов відповів на образу олігарха Ігоря Коломойського, який назвав його дебілом, заявивши, що і не приховує цього факту. Однак потім додав, що пожартував.

Про це Милованов сказав в ході брифінгу у вівторок, відповідаючи на питання про коментар висловлювання Ігоря Коломойського в бік міністра, передають Українські Новини.

"Я ніколи не приховував, що я дебіл. Жартую, звичайно ж", - сказав Милованов.

При цьому Милованов додав, що не коментує заяви бізнесмена щодо необхідності подання у відставку.

"Я це не коментую. Я вважаю, що так повинно бути в нормальній країні, не треба коментувати заяви олігархів чи бізнесменів", - сказав він.

Раніше бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время" розповів, що після заяви про вплив номеру "Квартал 95" на інвестиційний клімат в Україні міністр економіки повинен негайно написати заяву про відставку, назвавши його дебілом.

Як повідомляли Українські Новини, нечитаючому книги Милованову заплатили 12 тисяч гривень за вересень. Раніше Милованов заявив, що вважає книги розвагою, а не освітою.

Більше новин про: Ігор Коломойський Міністерство економічного розвитку і торгівлі Тимофій Милованов міністр

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