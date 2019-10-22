После резкого обвала гривна вновь подскочила: официальный курс валют на 22 октября

Национальный банк после падения гривны повысил ее официальный курс, устанавливаемый им на 22 октября, на 5,99 коп. до 24,9752 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 октября, на 30,12 коп. до 25,0351 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3247,3806 100 долларов США 2497,5156 100 швейцарских франков 2536,3336 1000 иен 230,0663 10 российских рублей 3,917 100 евро 2790,4742

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 24 коп. в понедельник укрепился на 21 коп. до 24,9 UAH/USD.

Также ранее стало известно, что повысить прожиточный минимум до реального уровня в 4,5 тыс. гривен не получится без экономического роста.

Ранее, в понедельник, 21 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 21 октября, вырос на 1 копейку и составляет 3,46 грн за 10 рублей.