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  • После резкого обвала гривна вновь подскочила: официальный курс валют на 22 октября
22 октября 2019, вторник, 06:05 106
Экономика 2019-10-22T06:05:02+03:00
Українські Новини
После резкого обвала гривна вновь подскочила: официальный курс валют на 22 октября

После резкого обвала гривна вновь подскочила: официальный курс валют на 22 октября

Курс гривны, Курс валют, курс доллара
Деньги
Деньги

Национальный банк после падения гривны повысил ее официальный курс, устанавливаемый им на 22 октября, на 5,99 коп. до 24,9752 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 октября, на 30,12 коп. до 25,0351 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3247,3806
100 долларов США 2497,5156
100 швейцарских франков 2536,3336
1000 иен 230,0663
10 российских рублей 3,917
100 евро 2790,4742

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 24 коп. в понедельник укрепился на 21 коп. до 24,9 UAH/USD.

Также ранее стало известно, что повысить прожиточный минимум до реального уровня в 4,5 тыс. гривен не получится без экономического роста.

Ранее, в понедельник, 21 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 21 октября, вырос на 1 копейку и составляет 3,46 грн за 10 рублей.

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