Лукашенко рассказал, какого роста должны быть нормальные женщины

18 октября по республиканскому телевидению показали диалог Лукашенко и начальницы отдела по образованию Ганцевичского райисполкома Надежды Здрок. Об этом сообщает белорусское издание 1reg.by.

Обращаясь к Лукашенко она заявила, что она "маленький человек".

"Какой вы маленький, вы нормальный человек! Слушайте, женщине и не нужно быть выше. Я вообще не сторонник женщин под мой рост, под два метра - зачем? Женщина должна быть 165-175 см, это нормально для женщины. Я, конечно, не против высоких-длинноногих... Поэтому вы нормальный абсолютно человек, с моей точки зрения", — ответил Лукашенко.

Ранее также сообщалось, что Лукашенко заявил, что Зеленский его обнадеживает.

Как сообщали Українськi Новини, Лукашенко назвал войну на Донбассе конфликтом Украины и России. Ранее Лукашенко заступился за Зеленского и сказал, что его оставили с Донбассом один на один.

Тем временем в Минске прошла акция протеста против интеграции с Россией.