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06 октября 2019, воскресенье, 21:26 265
Европа 2019-10-06T21:33:44+03:00
Українські Новини
В Минске прошла акция протеста против интеграции с Россией

В Минске прошла акция протеста против интеграции с Россией

Акция протеста в Минске. Фото: Радио Свобода
Акция протеста в Минске. Фото: Радио Свобода

В Минске на акцию протеста против возможной интеграции с Россией под названием "митинг за независимость" вышли несколько десятков участников.

Акцию протеста организовал лидер незарегистрированной в Беларуси партии "Народная Грамада", оппозиционер Николай Статкевич, который заявил, что считает своим долгом содействовать отстранению Лукашенко от власти, а также призвал белоруссов к объединению, чтобы, Беларусь не смогли продать никому, пишет "Радио Свобода".

Акция протеста в Минске. Фото: Радио СвободаАкция протеста в Минске. Фото: Радио Свобода

Ранее СМИ сообщали о том, что правительства России и Белоруссии в начале сентября согласовали программу экономической интеграции двух стран. Она предусматривает частичное объединение их экономических систем к январю 2021 года, создание единых Налогового и Гражданского кодексов и единого внешнеторгового режима, а также централизованного регулирования топливной сферы и других отраслей. Президент Белоруссии Александр Лукашенко непрямо подтвердил наличие согласованной программы совместных действий.

О необходимости углубления интеграции двух стран российские представители активно заговорили в 2018 году. При этом сам проект интеграции ранее не публиковался, что вызывало многочисленные спекуляции о подлинных планах России – вплоть до объединения с Белоруссией в одного государство. Александр Лукашенко утверждал, что это невозможно, и жаловался на давление со стороны Москвы, однако он не отрицал, что разговоры о дальнейшей интеграции ведутся.

Как соообщали Українські Новини, Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы. При этом пользователи сети заметили, что Зеленский подражает Лукашенко.

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