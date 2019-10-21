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21 жовтня 2019, понеділок, 14:47 8
Суспільство 2019-10-21T14:54:03+03:00
Українські Новини
Лукашенко розповів, якого зросту повинні бути нормальні жінки

Лукашенко розповів, якого зросту повинні бути нормальні жінки

Сексизм, Олександр Лукашенко

18 жовтня по республіканському телебаченню показали діалог Лукашенко і начальниці відділу освіти Ганцевичского райвиконкому Надії Здрок. Про це повідомляє білоруське видання 1reg.by.

Звертаючись до Лукашенка вона заявила, що вона "маленька людина".

"Який ви маленький, ви нормальна людина! Слухайте, жінці і не потрібно бути вище. Я взагалі не прихильник жінок під мій зріст під два метри - навіщо? Жінка повинна бути 165-175 см, це нормально для жінки. Я, звичайно, не проти високих-довгоногих... Тому ви абсолютно нормальний чоловік, з моєї точки зору", — відповів Лукашенко.

Раніше також повідомлялося, що Лукашенко заявив, що Зеленський його обнадіює.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко назвав війну на Донбасі конфліктом України і Росії. Раніше Лукашенко заступився за Зеленського і сказав, що його залишили з Донбасом один на один.

Тим часом у Мінську пройшла акція протесту проти інтеграції з Росією.

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