Курс валют взлетел в обменниках после выходным: евро "перевалил" за 28 гривен

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 октября на 13,19 коп. до 25,2259 UAH/USD, курс покупки повысился на 14,95 коп. до 24,8578 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 23,41 коп. до 27,5245 UAH/EUR, курс продажи повысился на 25,02 коп. до 28,1294 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,8578 25,2259 27,5245 28,1294 3,50 3,98 Максимальный 25,0000 25,6000 27,7500 28,3500 3,81 5,00 Минимальный 24,7000 25,1000 27,2500 27,8500 2,50 3,85

Как сообщали Українські Новини, НБУ резко обвалил гривну в начале недели. Ранее курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 11 коп. в пятницу снизился на 24 коп. до 25,11 UAH/USD.

Ранее Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18-20 октября, на 10,13 коп. до 24,7339 UAH/USD. Также в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 17 октября на 10,30 коп. до 25,0865 UAH/USD, курс покупки – повысился на 5,98 коп. до 24,6910 UAH/USD.